 Eksiklerimizi gidereceğiz – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Eksiklerimizi gidereceğiz

    Eksiklerimizi gidereceğiz
    Genel Sekreter , gelecek sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacaklarına inandıklarını söyledi. Meriç, "Yapacağımız takviyelerle eksiklerimizi gidereceğiz. Bunun için çalışıyoruz" dedi.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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