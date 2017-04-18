Cecchini önerisi
Devre arasında gelmesine rağmen Trabzonspor'da önemli bir yer tutan Emmanuel Mas, Arjantinli oyuncuların sözcüsü gibi...
Mas'ın bordo-mavili yönetime son teklifi ise ülkesinde Banfield takımında forma giyen genç yıldız adayı Emanuel Cecchini oldu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve transferinin oldukça mantıklı bir seçenek olacağını teknik direktör Yanal'a iletti. Bu arada Yanal'ın da Cecchini için Güney Amerika'da futbolcu ajanlığı yapan Özden Aslan isimli Türkten yardım istediği bildirildi.
EMANUEL CECCHİNİ KİMDİR?
20 yaşındaki Emanuel Cecchini, Banfield takımının altyapısında yetişti. 2012 yılında A takıma yükseldi. Orta sahada forma giyiyor. Bu sezon 12 maça çıkıp, 2 gol attı. Transfermarkt değeri 1.75 milyon euro. Sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.
EMANUEL CECCHİNİ KİMDİR?
20 yaşındaki Emanuel Cecchini, Banfield takımının altyapısında yetişti. 2012 yılında A takıma yükseldi. Orta sahada forma giyiyor. Bu sezon 12 maça çıkıp, 2 gol attı. Transfermarkt değeri 1.75 milyon euro. Sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Cecchini önerisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.