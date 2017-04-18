 Cecchini önerisi – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Cecchini önerisi

    Cecchini önerisi

    Devre arasında gelmesine rağmen 'da önemli bir yer tutan , Arjantinli oyuncuların sözcüsü gibi...

    Mas'ın bordo-mavili yönetime son teklifi ise ülkesinde Banfield takımında forma giyen genç yıldız adayı oldu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve transferinin oldukça mantıklı bir seçenek olacağını teknik direktör Yanal'a iletti. Bu arada Yanal'ın da Cecchini için Güney Amerika'da futbolcu ajanlığı yapan Özden Aslan isimli Türkten yardım istediği bildirildi.

    EMANUEL CECCHİNİ KİMDİR?
    20 yaşındaki Emanuel Cecchini, Banfield takımının altyapısında yetişti. 2012 yılında A takıma yükseldi. Orta sahada forma giyiyor. Bu sezon 12 maça çıkıp, 2 gol attı. Transfermarkt değeri 1.75 milyon euro. Sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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