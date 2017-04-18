''Avrupa’ya gideriz''

Asbaşkan Çubukçu, “Antalyaspor maçını kazanmak zorundayız. Emeklerimizin karşılığı olarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bize de zaten yakışan budur” diye konuştu.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, hafta sonu deplasmanda Antalyaspor ile yapacakları karşılaşmaya odaklandıklarını ve hedefleri doğrultusunda bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda olduklarını söyledi. Çubukçu, lige verilen aranın ardından oynayacakları Antalyaspor maçının önemine dikkat çekerek, "Trabzonspor, hedefleri olan bir takımdır. İkinci yarıda aldığımız sonuçlarla Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale geldik. Bunu sürdürmemiz için Antalyaspor maçını kazanmak zorundayız. Bu maça odaklandık" diye konuştu.



7 MAÇI DA KAZANIRIZ

Önlerindeki 7 maçı kazanacak güçte olduklarını kaydeden Çubukçu, "Maç maç bakıyoruz. Onun için en önemli maçımız ilk oynayacak olduğumuz Antalyaspor karşılaşması. Buraya kadar yaptığımız mücadelemizin karşılığını Avrupa'da giderek almak istiyoruz. Trabzonspor'a Avrupa'da olmak yakışır" ifadesini kullandı.



YAZICI BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından izlendiği haberlerine değinen Çubukçu, "Yusuf, Trabzonspor'a büyük katkılar sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Sözleşmesini 2022'ye kadar uzattık" açıklamasını yaptı.