''Avrupa’ya gideriz''
Asbaşkan Çubukçu, “Antalyaspor maçını kazanmak zorundayız. Emeklerimizin karşılığı olarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bize de zaten yakışan budur” diye konuştu.
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, hafta sonu deplasmanda Antalyaspor ile yapacakları karşılaşmaya odaklandıklarını ve hedefleri doğrultusunda bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda olduklarını söyledi. Çubukçu, lige verilen aranın ardından oynayacakları Antalyaspor maçının önemine dikkat çekerek, "Trabzonspor, hedefleri olan bir takımdır. İkinci yarıda aldığımız sonuçlarla Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı hale geldik. Bunu sürdürmemiz için Antalyaspor maçını kazanmak zorundayız. Bu maça odaklandık" diye konuştu.
7 MAÇI DA KAZANIRIZ
Önlerindeki 7 maçı kazanacak güçte olduklarını kaydeden Çubukçu, "Maç maç bakıyoruz. Onun için en önemli maçımız ilk oynayacak olduğumuz Antalyaspor karşılaşması. Buraya kadar yaptığımız mücadelemizin karşılığını Avrupa'da giderek almak istiyoruz. Trabzonspor'a Avrupa'da olmak yakışır" ifadesini kullandı.
YAZICI BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından izlendiği haberlerine değinen Çubukçu, "Yusuf, Trabzonspor'a büyük katkılar sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Sözleşmesini 2022'ye kadar uzattık" açıklamasını yaptı.
7 MAÇI DA KAZANIRIZ
Önlerindeki 7 maçı kazanacak güçte olduklarını kaydeden Çubukçu, "Maç maç bakıyoruz. Onun için en önemli maçımız ilk oynayacak olduğumuz Antalyaspor karşılaşması. Buraya kadar yaptığımız mücadelemizin karşılığını Avrupa'da giderek almak istiyoruz. Trabzonspor'a Avrupa'da olmak yakışır" ifadesini kullandı.
YAZICI BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından izlendiği haberlerine değinen Çubukçu, "Yusuf, Trabzonspor'a büyük katkılar sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. Sözleşmesini 2022'ye kadar uzattık" açıklamasını yaptı.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
''Avrupa’ya gideriz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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