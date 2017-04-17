Tolgay için yeşil ışık yandı
Trabzonspor'un devre arasında istediği Tolgay Arslan konusunda bordo-mavili kulübe iyi haber geldi
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in Lyon maçı sonrası Tolgay konusunda karar değiştirip 'Satılabilir' dediği bildirildi. Böylece siyah-beyazlı kulüpte gözden çıkarılan orta sahanın sezon sonu Trabzon'a gelebileceği konuşuluyor.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
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