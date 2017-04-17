 Tolgay için yeşil ışık yandı – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Tolgay için yeşil ışık yandı

    Tolgay için yeşil ışık yandı

    'un devre arasında istediği konusunda bordo-mavili kulübe iyi haber geldi

    'ın hocası Şenol Güneş'in Lyon maçı sonrası Tolgay konusunda karar değiştirip 'Satılabilir' dediği bildirildi. Böylece siyah-beyazlı kulüpte gözden çıkarılan orta sahanın sezon sonu Trabzon'a gelebileceği konuşuluyor.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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