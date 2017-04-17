 N’Doye iddialı dönüyor – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    N’Doye iddialı dönüyor

    N’Doye iddialı dönüyor

    Cezası nedeniyle maçında forma giyemeyen , maçıyla formasına kavuşacak.

    Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve bordo-mavililerin 4-3 kaybettiği derbide oynayamayan tecrübeli forvet, cumartesi günü deplasmanda oynanacak sınavında görev beklediğini belirterek " maçında oynayamadığım için çok üzüldüm. Üstüne bir de mağlup ayrılınca üzüntüm daha da artmıştı. İçinde olduğunuz takımı kenardan izlemek gerçekten çok zor. Umurım hocam görev verir ve tekrar formama kavuşurum. Sahada da elimden geleni yaparım" ifadelerini kullandı.

    O ATINCA KAZANIYOR
    N'Doye, bu sezon özellikle son haftalarda kritik golleriyle takımına önemli katkı sağladı. Senegalli, forma giydiği son 3 haftada 3-1 kazanılan Akhisar maçında 2, G.Saray ve Rizespor maçlarında da 1'en gol kaydetti. Trabzonspor, bu sezon N'Doye'nin gol attığı 5 lig maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:25
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