 ‘Musa’ya hiç teklif gelmedi’ – Fotomaç – 17 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Musa’ya hiç teklif gelmedi’

    ‘Musa’ya hiç teklif gelmedi’
    'un 'li forvet 'yı istediği yazılmıştı. Nijerya basınına konuşan Musa'ya yakın bir kaynak, "Bildiğimiz kadarıyla, Trabzonspor'un Musa veya menajeri ile temas kurduğu doğru değil" ifadesini kullandı.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Musa’ya hiç teklif gelmedi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.