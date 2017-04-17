‘Musa’ya hiç teklif gelmedi’
Trabzonspor'un Leicester City'li forvet Ahmed Musa'yı istediği yazılmıştı. Nijerya basınına konuşan Musa'ya yakın bir kaynak, "Bildiğimiz kadarıyla, Trabzonspor'un Musa veya menajeri ile temas kurduğu doğru değil" ifadesini kullandı.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:24
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