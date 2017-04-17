 Mbia kampanyası – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Mbia kampanyası

    Mbia kampanyası

    Trabzon taraftarları sosyal medyada kampanya başlatıp Çin'de forma giyen eski futbolcuları 'nın geri alınması istedi.

    Bu konuda Başkan Muharrem Usta'ya mesaj atan taraftarlar, Mbia'ya da, "Geri dön" çağrısı yaptı. Ancak mevcut yönetim ile olaylı bir şekilde ayrılan Mbia, alacakları nedeniyle kulüple sorunlar yaşamıştı. Ayrıca Ersun Yanal bir önceki döneminde Mbia'yı istemiş ancak transfer kendisi ayrıldıktan sonra yapılmıştı.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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