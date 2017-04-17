Kiralıklarda sıkıntı büyük
Kiralanan 14 futbolcu, sezon sonu dönecek. Kadro kontenjanını 25’te tutmak isteyen yönetim ise kalacak ve gidecek oyunculara Ersun Yanal’ın raporuna göre karar verecek.
Kadrosunda 25 oyuncusu bulunan Trabzonspor'da yönetim sezon sonu takıma geri dönecek 14 kiralık oyuncu için şimdiden çözüm arayışına başladı. Sezon başında 25 kişilik limit belirleyen bordo-mavili yönetiminin, bu konuda teknik heyetin raporu doğrultusunda bir karar vereceği belirtildi. Ersun Yanal'ın yola devam etmek istediği oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayacağı, kadroda düşünülmeyen isimlerle kiralık ya da bonservisiyle satılma yöntemi tercih edileceği kaydedildi. Özellikle genç ve gelecek vadedenler için yine gelişimlerini tamamlamaları amacıyla kiralık yöntemine başvurulacağı da gelen haberler arasında. Yönetimin gelecek sezon için de kadroyu 25'te sabit tutacağı, mevcut oyunculardan bazılarıyla yolların ayrılarak yeni transferlere yer açılacağı belirtildi.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
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