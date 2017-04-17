Kahvaltıda buluştular

Trabzonsporlu futbolcular Olcay Şahan, Furkan Taş ve Yusuf Yazıcı, dün İstanbul'da Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Cenk Tosun ile kahvaltıda bir araya geldi. Eski dostları buluşturan organizasyonda Başakşehir'den Mustafa Pektemek de yer aldı. Oldukça keyifli dakikaların yaşandığı buluşmada kahkahalar havada uçuştu.