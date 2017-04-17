 İzin bugün bitiyor – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    İzin bugün bitiyor

    İzin bugün bitiyor
    'da 2 günlük izin bugün sona eriyor. Hafta sonunu izinli geçiren bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak ve deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması hazırlıklarına start verecek.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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