İzin bugün bitiyor
Trabzonspor'da 2 günlük izin bugün sona eriyor. Hafta sonunu izinli geçiren bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak ve deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması hazırlıklarına start verecek.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:19
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