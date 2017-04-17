Durica’dan Yanal’a güvence
Beşiktaş maçında yaptığı basit hatalar nedeniyle oldukça üzgün olan tecrübeli savunma oyuncusu Jan Durica, Ersun Yanal ile konuşarak, aynı hataların tekrarlanmayacağını söyledi. Durica, pozisyonları tekrar tekrar izlediğini belirtip, "Bunun bir daha olmayacağını söyleyebilirim" diyerek hocasına güvence verdi.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:15
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