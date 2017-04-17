 Durica’dan Yanal’a güvence – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Durica’dan Yanal’a güvence

    Durica’dan Yanal’a güvence
    Beşiktaş maçında yaptığı basit hatalar nedeniyle oldukça üzgün olan tecrübeli savunma oyuncusu Jan Durica, Ersun Yanal ile konuşarak, aynı hataların tekrarlanmayacağını söyledi. Durica, pozisyonları tekrar tekrar izlediğini belirtip, "Bunun bir daha olmayacağını söyleyebilirim" diyerek hocasına güvence verdi.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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