''Avrupa bize yakışır''

Süper Lig'in kalan 7 haftasında 19 puan almayı hedefliyor. Sezonukupalarına katılacak bir noktada tamamlamaya kararlı olan takımda teknik direktörda bu doğrultuda konuşmalar yapıyor. Talebelerine ikinci yarının başındanderbisine kadar geçen süreyi örnek gösteren tecrübeli çalıştırıcı, dünkü idmanda "Beşiktaş maçı öncesi başardık, yine başarabiliriz" diyerek bordo-mavilileri motive etti. Ligin ikinci yarısındaki 10 karşılaşmadapuan topladıklarını hatırlatan Yanal; bu başarının tekrar yakalanabileceğini söyledi."Önümüzdevegibi önemli rakipler var ancak biz de futbolumuzun üzerine koyduk" diyen usta hoca, "Bir kez yaptık yine başarabiliriz. Bu güzel stada ve taraftaramaçları yakışır" sözleriyle oyuncularından isteğini net bir şekilde ortaya koydu.Yönetim de Avrupa hedefin yakalanması durumunda oyuncuları fazlasıyla ödüllendirmeyi amaçlıyor. Sezon başında değişen prim sistemiylebaşarı geldikçe ödüllendirilmesi karara bağlanırken, bordo-mavili idarecilerin henüz bir rakam belirlemediği belirtildi.Ligde ikinci yarının başlamasıyla birlikte Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 5 maçı da kazandı. Bordo-mavililer; Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Bordo- mavili takım böylece bu sezon deplasmanda iç sahaya göre daha iyi performans sergiledi. Evinde 21 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 23 puan aldı.