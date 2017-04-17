''Avrupa bize yakışır''
Ligi, Avrupa vizesi alacak bir noktada bitirmek isteyen Trabzon’da teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş maçına kadar yakalanan başarıyı tekrarlayabileceklerini belirtti ve ekledi: Bu stada Avrupa maçı yakışır.
Trabzonspor, Süper Lig'in kalan 7 haftasında 19 puan almayı hedefliyor. Sezonu Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamaya kararlı olan takımda teknik direktör Ersun Yanal da bu doğrultuda konuşmalar yapıyor. Talebelerine ikinci yarının başından Beşiktaş derbisine kadar geçen süreyi örnek gösteren tecrübeli çalıştırıcı, dünkü idmanda "Beşiktaş maçı öncesi başardık, yine başarabiliriz" diyerek bordo-mavilileri motive etti. Ligin ikinci yarısındaki 10 karşılaşmada 26 puan topladıklarını hatırlatan Yanal; bu başarının tekrar yakalanabileceğini söyledi.
OYUNUMUZU GELİŞTİRDİK
"Önümüzde Antalya, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi önemli rakipler var ancak biz de futbolumuzun üzerine koyduk" diyen usta hoca, "Bir kez yaptık yine başarabiliriz. Bu güzel stada ve taraftara Avrupa maçları yakışır" sözleriyle oyuncularından isteğini net bir şekilde ortaya koydu.
Yönetim de Avrupa hedefin yakalanması durumunda oyuncuları fazlasıyla ödüllendirmeyi amaçlıyor. Sezon başında değişen prim sistemiyle futbolcuların başarı geldikçe ödüllendirilmesi karara bağlanırken, bordo-mavili idarecilerin henüz bir rakam belirlemediği belirtildi.
DEPLASMAN 'FIRTINA'SI
Ligde ikinci yarının başlamasıyla birlikte Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 5 maçı da kazandı. Bordo-mavililer; Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Bordo- mavili takım böylece bu sezon deplasmanda iç sahaya göre daha iyi performans sergiledi. Evinde 21 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 23 puan aldı.
Yunus Emre SEL
OYUNUMUZU GELİŞTİRDİK
"Önümüzde Antalya, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi önemli rakipler var ancak biz de futbolumuzun üzerine koyduk" diyen usta hoca, "Bir kez yaptık yine başarabiliriz. Bu güzel stada ve taraftara Avrupa maçları yakışır" sözleriyle oyuncularından isteğini net bir şekilde ortaya koydu.
Yönetim de Avrupa hedefin yakalanması durumunda oyuncuları fazlasıyla ödüllendirmeyi amaçlıyor. Sezon başında değişen prim sistemiyle futbolcuların başarı geldikçe ödüllendirilmesi karara bağlanırken, bordo-mavili idarecilerin henüz bir rakam belirlemediği belirtildi.
DEPLASMAN 'FIRTINA'SI
Ligde ikinci yarının başlamasıyla birlikte Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 5 maçı da kazandı. Bordo-mavililer; Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Bordo- mavili takım böylece bu sezon deplasmanda iç sahaya göre daha iyi performans sergiledi. Evinde 21 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 23 puan aldı.
Yunus Emre SEL
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
''Avrupa bize yakışır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.