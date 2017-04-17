20’lik forvet radara girdi
Trabzon için ilginç bir iddia gündeme geldi. Bordo-mavili kulübün, F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Umut Bozok'u izlediği öne sürüldü. Bordo-mavililerin, Fransa 3. lig takımı Cansolat'ta forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunu ilk olarak genç milli takım maçlarında keşfettiği, Ersun Yanal'ın da oyuncunun gelimişini yakından takip ettiği belirtildi.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:17
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