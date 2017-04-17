 20’lik forvet radara girdi – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    20’lik forvet radara girdi

    20’lik forvet radara girdi
    Trabzon için ilginç bir iddia gündeme geldi. Bordo-mavili kulübün, F.Bahçe'nin de peşinde olduğu 'u izlediği öne sürüldü. Bordo-mavililerin, Fransa 3. lig takımı Cansolat'ta forma giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusunu ilk olarak genç milli takım maçlarında keşfettiği, Ersun Yanal'ın da oyuncunun gelimişini yakından takip ettiği belirtildi.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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