 Yolcular netleşiyor – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Yolcular netleşiyor

    Yolcular netleşiyor

    Bordo-mavili yönetimin sezon sonunda İbanez ve Esteban ile yollarını ayırması bekleniyor. da satılabilir.

    Kadro şişkinliğinin giderilmesi için sezon sonunda 5 oyuncu gönderilecek. Forma şansı bulamayan İbanez ile iç transferde anlaşma sağlanamayan kaleci Esteban'ın listenin ilk sıralarında yer aldığı öğrenildi. İbanez için gelecek her teklife kolaylık sağlayacak yönetim, Kosta Rikalı eldiven ile son bir görüşme daha yapacak. Ersun Yanal'ın zaman zaman forma şansı tanıdığı 'ın da iyi bir teklifle satılabileceği belirtildi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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