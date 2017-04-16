Yolcular netleşiyor
Bordo-mavili yönetimin sezon sonunda İbanez ve Esteban ile yollarını ayırması bekleniyor. Yusuf Erdoğan da satılabilir.
Kadro şişkinliğinin giderilmesi için sezon sonunda 5 oyuncu gönderilecek. Forma şansı bulamayan İbanez ile iç transferde anlaşma sağlanamayan kaleci Esteban'ın listenin ilk sıralarında yer aldığı öğrenildi. İbanez için gelecek her teklife kolaylık sağlayacak yönetim, Kosta Rikalı eldiven ile son bir görüşme daha yapacak. Ersun Yanal'ın zaman zaman forma şansı tanıdığı Yusuf Erdoğan'ın da iyi bir teklifle satılabileceği belirtildi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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