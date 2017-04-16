Tünellerin adı bordo ve mavi

Şenol Güneş Kompleksi'ne ulaşımı sağlaması amacıyla geçtiğimiz günlerde açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan, bağlantı yolları içerisinde bulunan iki adet tünelin adları bordo ve mavi olarak koyuldu. Taraftarlar bu duruma çok sevinirken, stadın çevresindeki düzenleme işlemlerinde de sona gelindi. Yönetimin sezon sonunda bazı düzenlemelerle stat kapasitesini artırmayı planladığı belirtildi.