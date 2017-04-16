Tünellerin adı bordo ve mavi
Şenol Güneş Kompleksi'ne ulaşımı sağlaması amacıyla geçtiğimiz günlerde açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan, bağlantı yolları içerisinde bulunan iki adet tünelin adları bordo ve mavi olarak koyuldu. Taraftarlar bu duruma çok sevinirken, stadın çevresindeki düzenleme işlemlerinde de sona gelindi. Yönetimin sezon sonunda bazı düzenlemelerle stat kapasitesini artırmayı planladığı belirtildi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Tünellerin adı bordo ve mavi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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