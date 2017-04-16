 Son 6 yılın en iyisi – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Son 6 yılın en iyisi

    Son 6 yılın en iyisi

    Spor Toto Süper Lig’de son 6 deplasman maçını kaybetmeyen bordo-mavili takım, 2010-11 sezonundan sonra deplasmanda en çok puan topladığı dönemi yaşıyor.

    Fırtına, son 6 sezonun en iyi deplasman performansını sergiliyor. Deplasmanda 6 maçlık puan serisi yakalayan bordo-mavililer, 2010-11'den sonra dış sahada en çok puan topladığı döneme ulaştı. 2010-11'de üst üste 8 deplasman maçında kaybetmeyen ve 20 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon ise 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı, 16 puan elde etti. Karadeniz ekibi 2015-16'da deplasmanda üst üste en fazla 2 maçlık puan serisi yakalarken 6 puana ulaşmıştı. Trabzonspor, 2014-15'te 5 maçlık seride 7 puan, 2013- 14'te 9 maçlık seride 15 puan, 2012-13'te 2 maçlık seride 6 puan ve 2011-12'de 7 maçlık seride 11 puan elde etmişti. Bordo-mavili takım bu sezon deplasmanda iç sahaya göre daha iyi performans sergiledi. Evinde 21 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile 23 puan aldı.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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