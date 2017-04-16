Son 6 yılın en iyisi
Spor Toto Süper Lig’de son 6 deplasman maçını kaybetmeyen bordo-mavili takım, 2010-11 sezonundan sonra deplasmanda en çok puan topladığı dönemi yaşıyor.
Fırtına, son 6 sezonun en iyi deplasman performansını sergiliyor. Deplasmanda 6 maçlık puan serisi yakalayan bordo-mavililer, 2010-11'den sonra dış sahada en çok puan topladığı döneme ulaştı. 2010-11'de üst üste 8 deplasman maçında kaybetmeyen ve 20 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon ise 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı, 16 puan elde etti. Karadeniz ekibi 2015-16'da deplasmanda üst üste en fazla 2 maçlık puan serisi yakalarken 6 puana ulaşmıştı. Trabzonspor, 2014-15'te 5 maçlık seride 7 puan, 2013- 14'te 9 maçlık seride 15 puan, 2012-13'te 2 maçlık seride 6 puan ve 2011-12'de 7 maçlık seride 11 puan elde etmişti. Bordo-mavili takım bu sezon deplasmanda iç sahaya göre daha iyi performans sergiledi. Evinde 21 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile 23 puan aldı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Son 6 yılın en iyisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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