Soldado sürprizi!
Trabzonspor, Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmak için uğraşırken, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro için de çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda bir süre önce menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerilen Villarreal'in ünlü golcüsü Soldado için araştırmalara başlanırken, son söz teknik direktör Ersun Yanal'a bırakıldı.
Sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek Soldado için menajerlerden bir haftalık zaman isteyen bordomavililerin, Yanal'ın değerlendirmesi ve Bony ile Burak Yılmaz alternatiflerinin durumuna göre bu transfer ile ilgili kararını vereceği öğrenildi. Tottenham'dan 16 milyon euro'ya Villarreal'e gelen 31 yaşındaki Soldado'nun 3-4 milyon euro'luk bir maliyeti olacağı belirtiliyor.
Sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek Soldado için menajerlerden bir haftalık zaman isteyen bordomavililerin, Yanal'ın değerlendirmesi ve Bony ile Burak Yılmaz alternatiflerinin durumuna göre bu transfer ile ilgili kararını vereceği öğrenildi. Tottenham'dan 16 milyon euro'ya Villarreal'e gelen 31 yaşındaki Soldado'nun 3-4 milyon euro'luk bir maliyeti olacağı belirtiliyor.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Soldado sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.