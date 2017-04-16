 Soldado sürprizi! – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    sürprizi!

    Soldado sürprizi!

    , Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmak için uğraşırken, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro için de çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu doğrultuda bir süre önce menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerilen 'in ünlü golcüsü için araştırmalara başlanırken, son söz teknik direktör Ersun Yanal'a bırakıldı.

    Sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek Soldado için menajerlerden bir haftalık zaman isteyen bordomavililerin, Yanal'ın değerlendirmesi ve Bony ile Burak Yılmaz alternatiflerinin durumuna göre bu transfer ile ilgili kararını vereceği öğrenildi. Tottenham'dan 16 milyon euro'ya Villarreal'e gelen 31 yaşındaki Soldado'nun 3-4 milyon euro'luk bir maliyeti olacağı belirtiliyor.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:39
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