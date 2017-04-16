Pilot takım düşüyor
Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon, 2. Lig Kırmızı Grup'ta sondan bir üst sırada yer alıyor. En son 17 hafta önce galip gelebilen bordo-mavililer, son 7 maçta gol dahi atamadı. Matematiksel olarak hâlâ ligde kalma şansı bulunsa da yönetim önümüzdeki günlerde konuyu masaya yatıracak.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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