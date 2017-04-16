 Pilot takım düşüyor – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Pilot takım düşüyor

    Pilot takım düşüyor
    Trabzonspor'un pilot takımı , 2. Lig Kırmızı Grup'ta sondan bir üst sırada yer alıyor. En son 17 hafta önce galip gelebilen bordo-mavililer, son 7 maçta gol dahi atamadı. Matematiksel olarak hâlâ ligde kalma şansı bulunsa da yönetim önümüzdeki günlerde konuyu masaya yatıracak.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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