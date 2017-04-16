N'Doye geri dönüyor
Cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen Dame N'Doye, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçıyla formasına kavuşacak.
Trabzonspor'da ilk sezonunda hayal kırıklığı yaşatan Senegalli futbolcu Dame N'Doye, bu sezon ise özellikle son haftalarda kritik golleriyle takımına önemli katkı sağladı. Forma giydiği son 3 haftada deplasmanda 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor maçında 2, Galatasaray maçında 1 gol, son olarak forma giydiği Çaykur Rizespor maçında da 1 gol atan Senegalli futbolcu, ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı takım karşısında İstanbul'da 1-0'lık galibiyetin golünü atan isim olmuştu.
Gol attığı maçlarda Trabzonspor kaybetmiyor
Trabzonspor, N'Doye'nin gol attığı 5 lig maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde Galatasaray ile oynanan iki maç ile Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor karşılaşmasında bordo-mavililer, 12 puan topladı.
Deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasıyla birlikte Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 5 maçı da kazandı. Bordo-mavililer ikinci yarının başlamasıyla birilikte Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili takım bu sezon deplasmanda iç sahaya göre daha iyi performans sergiledi. Evinde 21 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 23 puan topladı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:08
- Emrah dönmek istemiyor
Toplam 1
Yorum
Bence Bence Dogru Düsüniyor Bizim Türk Gencler Avrupada Olmasi Gerekiyor bence Bizim Lig hapisden ciksinlar artik Dünyanin her yerde olsunlar
- Soldado sürprizi!
Toplam 1
Yorum
Bence Gol krali Olma potansiyel Var bence Iyi bi Transfer Eger gelirse TS ucar bence ama Iste gelir mi ? Daha iyi Opsiyon Yok mu ?
- '10 milyon euro'
Toplam 2
Yorum
Bence Hemen Teklif ederdim Sonra 30 Milyon € Satillir bence eger 1-2 Sezon da Bögle Bi Performans Büyük bi takimda Gösterirse
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