N'Doye geri dönüyor

Cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen Dame N'Doye, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçıyla formasına kavuşacak.

Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve bordo-mavililerin 4-3 kaybettiği Beşiktaş maçında forma giyemeyen N'Doye, 22 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçıyla formasına kavuşacak.



Trabzonspor'da ilk sezonunda hayal kırıklığı yaşatan Senegalli futbolcu Dame N'Doye, bu sezon ise özellikle son haftalarda kritik golleriyle takımına önemli katkı sağladı. Forma giydiği son 3 haftada deplasmanda 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor maçında 2, Galatasaray maçında 1 gol, son olarak forma giydiği Çaykur Rizespor maçında da 1 gol atan Senegalli futbolcu, ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı takım karşısında İstanbul'da 1-0'lık galibiyetin golünü atan isim olmuştu.



Gol attığı maçlarda Trabzonspor kaybetmiyor

Trabzonspor, N'Doye'nin gol attığı 5 lig maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde Galatasaray ile oynanan iki maç ile Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor karşılaşmasında bordo-mavililer, 12 puan topladı.



Deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasıyla birlikte Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 5 maçı da kazandı. Bordo-mavililer ikinci yarının başlamasıyla birilikte Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili takım bu sezon deplasmanda iç sahaya göre daha iyi performans sergiledi. Evinde 21 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 23 puan topladı.