Mas’ı daha görmediniz
Devre arasında San Lorenzo'dan 1.5 milyon euro'ya alınan Arjantinli sol bek Mas için eski yöneticisinden övgü dolu sözler geldi. Mas'ın ilk kulübü San Martin'in başkanı olan Jorge Miadosqui, "Avrupa'daki önemli bir ligde Trabzonspor'a gitmesi iyi bir tercihti. Mas, Arjantin Milli Takımı oyuncusu ve Türkiye'de de kalitesini gösteriyor. Ve henüz en iyi seviyesine ulaşmadığına da eminim. Daha da iyi olacak" ifadesini kullandı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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