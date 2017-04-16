 Mas’ı daha görmediniz – Fotomaç – 16 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’ı daha görmediniz

    Mas’ı daha görmediniz
    Devre arasında San Lorenzo'dan 1.5 milyon euro'ya alınan Arjantinli sol bek için eski yöneticisinden övgü dolu sözler geldi. Mas'ın ilk kulübü San Martin'in başkanı olan Jorge Miadosqui, "Avrupa'daki önemli bir ligde Trabzonspor'a gitmesi iyi bir tercihti. Mas, Arjantin Milli Takımı oyuncusu ve Türkiye'de de kalitesini gösteriyor. Ve henüz en iyi seviyesine ulaşmadığına da eminim. Daha da iyi olacak" ifadesini kullandı.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    mas
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mas’ı daha görmediniz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.