Diyalog yasak
Teknik direktör Ersun Yanal, Onur'un Antalya maçında cezalı olmasının tedirginliğini yaşıyor.
Tecrübeli hoca, "Bir daha böyle bir durum istemiyorum. Mücadelelerde görülen kartlara saygım var ancak hakemle gereksiz diyaloglara girmeyin. Sizin eksikliğinizde önemli puan kayıpları yaşamamalıyız" uyarılarını yaptı.
FUTBOLCULARA İZİN JESTİ YAPTI
Ersun Yanal, referandum arasında takımına ikinci izni verdi. Oyuncularının çalışma temposundan çok memnun olan deneyimli çalıştırıcı, önceki gün idmanın ardından yarın akşama kadar takıma izin verdi. Futbolcuların bazıları Trabzon'da kalırken, bazıları ise şehir dışına çıktı.
PUAN KAYBINI DÜŞÜNME BİLE
Bordo-mavili takım, 22 Nisan Cumartesi günü ligde 6. sıradaki Antalyaspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Rakibini yenerek beşinci sırayı sağlama almak, ardından da seri galibiyetlerle üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapan Fırtına'da kayıp akıllara bile getirilmiyor.
FUTBOLCULARA İZİN JESTİ YAPTI
Ersun Yanal, referandum arasında takımına ikinci izni verdi. Oyuncularının çalışma temposundan çok memnun olan deneyimli çalıştırıcı, önceki gün idmanın ardından yarın akşama kadar takıma izin verdi. Futbolcuların bazıları Trabzon'da kalırken, bazıları ise şehir dışına çıktı.
PUAN KAYBINI DÜŞÜNME BİLE
Bordo-mavili takım, 22 Nisan Cumartesi günü ligde 6. sıradaki Antalyaspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Rakibini yenerek beşinci sırayı sağlama almak, ardından da seri galibiyetlerle üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapan Fırtına'da kayıp akıllara bile getirilmiyor.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Diyalog yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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