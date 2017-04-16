 Diyalog yasak – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Diyalog yasak

    Diyalog yasak

    Teknik direktör , Onur'un Antalya maçında cezalı olmasının tedirginliğini yaşıyor.

    Tecrübeli hoca, "Bir daha böyle bir durum istemiyorum. Mücadelelerde görülen kartlara saygım var ancak hakemle gereksiz diyaloglara girmeyin. Sizin eksikliğinizde önemli puan kayıpları yaşamamalıyız" uyarılarını yaptı.

    FUTBOLCULARA İZİN JESTİ YAPTI
    , referandum arasında takımına ikinci izni verdi. Oyuncularının çalışma temposundan çok memnun olan deneyimli çalıştırıcı, önceki gün idmanın ardından yarın akşama kadar takıma izin verdi. Futbolcuların bazıları Trabzon'da kalırken, bazıları ise şehir dışına çıktı.

    PUAN KAYBINI DÜŞÜNME BİLE
    Bordo-mavili takım, 22 Nisan Cumartesi günü ligde 6. sıradaki Antalyaspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Rakibini yenerek beşinci sırayı sağlama almak, ardından da seri galibiyetlerle üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapan Fırtına'da kayıp akıllara bile getirilmiyor.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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