Alkışlar 2 isme
Bordo-mavili takımın ikinci yarısındaki yükselişinde büyük pay sahibi olan N'doye ve Uğur'dan alkışlanacak hareket.
Trabzonspor'un başarılı iki oyuncusunun kazandıkları primlerin yarısını altyapıdaki gençlere gönderdikleri ortaya çıktı. İki futbolcunun bu jesti taraftarları mest etti.
ADAM GİBİ ADAM
Teknik direktör Ersun Yanal'ın iki oyuncusunun yaptığı yardımlardan dolayı gerek Uğur Demirok'a gerekse Dame N'doye'ye övgüler yadırdığı belirtildi. Hatta Yanal, Senegalli oyuncu için "Futbolculuğu bir tarafa N'doye kişilik olarak adam gibi adamdır" ifadelerini kullanmıştı.
ADAM GİBİ ADAM
Teknik direktör Ersun Yanal'ın iki oyuncusunun yaptığı yardımlardan dolayı gerek Uğur Demirok'a gerekse Dame N'doye'ye övgüler yadırdığı belirtildi. Hatta Yanal, Senegalli oyuncu için "Futbolculuğu bir tarafa N'doye kişilik olarak adam gibi adamdır" ifadelerini kullanmıştı.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
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