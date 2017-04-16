 Alkışlar 2 isme – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    Alkışlar 2 isme

    Alkışlar 2 isme

    Bordo-mavili takımın ikinci yarısındaki yükselişinde büyük pay sahibi olan N'doye ve Uğur'dan alkışlanacak hareket.

    'un başarılı iki oyuncusunun kazandıkları primlerin yarısını altyapıdaki gençlere gönderdikleri ortaya çıktı. İki futbolcunun bu jesti taraftarları mest etti.

    ADAM GİBİ ADAM
    Teknik direktör 'ın iki oyuncusunun yaptığı yardımlardan dolayı gerek Uğur Demirok'a gerekse Dame N'doye'ye övgüler yadırdığı belirtildi. Hatta Yanal, Senegalli oyuncu için "Futbolculuğu bir tarafa N'doye kişilik olarak adam gibi adamdır" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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