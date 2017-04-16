 Akbaba görüşmesi – Fotomaç – 16 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Akbaba görüşmesi

    Akbaba görüşmesi

    Başkan , Antalyaspor maçı öncesi Alanya ile 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için masaya oturacak.

    'un Alanya'dan 24 yaşındaki orta saha ve Kayseri'den 24 yaşındaki orta saha Deniz Türüç'ü transfer etmek istediği biliniyor. Bu iki oyuncudan Emre devre arasında talep edilmiş ancak Akdeniz ekibi 'Sezon sonu görüşürüz' diyerek açık kapı bırakmıştı. Trabzonspor Başkanı 'nın Başkanı ile Antalya maçı öncesi Emre için görüşeceği belirtildi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akbaba görüşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.