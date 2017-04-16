Akbaba görüşmesi
Başkan Muharrem Usta, Antalyaspor maçı öncesi Alanya ile 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için masaya oturacak.
Trabzonspor'un Alanya'dan 24 yaşındaki orta saha Emre Akbaba ve Kayseri'den 24 yaşındaki orta saha Deniz Türüç'ü transfer etmek istediği biliniyor. Bu iki oyuncudan Emre devre arasında talep edilmiş ancak Akdeniz ekibi 'Sezon sonu görüşürüz' diyerek açık kapı bırakmıştı. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Antalya maçı öncesi Emre için görüşeceği belirtildi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
Akbaba görüşmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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