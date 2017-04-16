 '10 milyon euro' – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    '10 milyon euro'

    '10 milyon euro'
    Performansı ile göz kamaştıran Yusuf Yazıcı, A takıma çıktığında 100 bin euro olan değerini kısa süre içerisinde 1 milyon 250 bin euro'ya çıkardı. Yönetim ise Yusuf'un değerini 10 milyon euro olarak belirledi.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:49
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