'10 milyon euro'
Performansı ile göz kamaştıran Yusuf Yazıcı, A takıma çıktığında 100 bin euro olan değerini kısa süre içerisinde 1 milyon 250 bin euro'ya çıkardı. Yönetim ise Yusuf'un değerini 10 milyon euro olarak belirledi.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
'10 milyon euro' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.