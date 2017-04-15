 Yükselişe geçeriz – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Yükselişe geçeriz

    Yükselişe geçeriz
    Fırtına'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu , performansıyla piyasa değerini ikiye katladı. Genç yıldız, "Antalyaspor maçı ile yeni bir yükselme dönemine gireceğiz ve kalan 7 karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Beşiktaş derbisinde iyi oynadık ama kaybettik. Bunun için çok üzgünüz" dedi.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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