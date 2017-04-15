Yükselişe geçeriz
Fırtına'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, performansıyla piyasa değerini ikiye katladı. Genç yıldız, "Antalyaspor maçı ile yeni bir yükselme dönemine gireceğiz ve kalan 7 karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Beşiktaş derbisinde iyi oynadık ama kaybettik. Bunun için çok üzgünüz" dedi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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