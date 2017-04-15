Trabzonspor’da taraftarlar için anma mesajı
Trabzonspor Kulübü, 1992 yılında Beşiktaş-Trabzonspor maçına giderken trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlar için anma mesajı yayınladı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak yer alan mesajda, '1992 Yılında Samsun'da oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçına giderken trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Neşat Akyazı, Kürşat Akyazı, Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi, İsmail Akyazı ve Ziya Kara'yı saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun' ifadelerine yer verildi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:11
- CAS’tan Fener’e ret
Toplam 1
Yorum
61 bu insanların şampiyonluğunu nasıl çaldınız?
- Ahmet Çakar'dan derbi yorumu:
Toplam 1
Yorum
gizli rezerv mi hocam lig bitti uranyum mu çıkarıyoz alt tarafı 0-0 bitecek saçma bir maç izleyeceğiz
- Casillas bombası
Toplam 21
Yorum
ben gsliyim ama lütfen yeter artık. bırak git aziz efendi. refleksleri bitmiş 35 yaşında adama dünya para vereceğine nefret etsem de türk oyuncu volkana ver
Trabzonspor’da taraftarlar için anma mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.