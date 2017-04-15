 Trabzonspor’da taraftarlar için anma mesajı – Fotomaç – 15 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor’da taraftarlar için anma mesajı

    Trabzonspor’da taraftarlar için anma mesajı

    Trabzonspor Kulübü, 1992 yılında Beşiktaş-Trabzonspor maçına giderken trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlar için anma mesajı yayınladı.

    Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak yer alan mesajda, '1992 Yılında Samsun'da oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçına giderken trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Neşat Akyazı, Kürşat Akyazı, Yusuf Sevgi, Hasan Sevgi, İsmail Akyazı ve Ziya Kara'yı saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun' ifadelerine yer verildi.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor’da taraftarlar için anma mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.