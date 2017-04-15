"Trabzonspor yaşlı oyunculara tahammül etti"

Trabzonspor Eski Teknik Direktörü ve Altyapı Koordinatörü Sadi Tekelioğlu, bordo-mavili kulübün gençlere değil, yaşlı oyunculara tahammül ettiğini söyledi.

Teknik Direktör Sadi Tekelioğlu, bordo-mavili takımın ligin ilk yarısında yaşadığı çöküşü yok sayamayacaklarını belirterek, "Sezon başında yapılan transferleri de aynı ekip yaptı. Ligin ikinci yarısına Trabzonspor farklı bir yönetim ve hoca ile başlamış olsa, ikinci yarıda yakalanan çıkışı başarı olarak kabul edebilirim. İlk yarıyı saymayalım, ikinci yarıyı sayalım. Yeni sezona başlasak ilk yarı kötü gitti, devre arası takviye yaptık. Düzeldik, böyle bir şey olabilir mi? '50'ncı yılda şampiyon olacağız' diye bu yönetim göreve geldi. Şimdi ise '50. yılda şampiyonluğa oynayabilecek mi bu kadro' diyor. 51'nci yıl, 52'ncı yıl diye devam edebiliriz. Trabzonspor'u bu kadar beklentiye sokmamak lazım. Şu anda normal bir kadro kurulmuştur. Bu kadro ile şampiyonluğa oynayacağız dediğiniz zaman 4-5 tane mevcut kadronun üstünde takviye yapılması gerekiyor" dedi.



"Bu yaş ortalaması ile gelecek inşa edemeyiz"

Trabzonspor'un yaş ortalaması 28'ı bulan bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirten Tekelioğlu, "30 yaşın üzerinde ilk 11'de oynayan oyuncu sayısı dikkat çekiyor. Bunlarla biz geleceği inşa edeceksek vay halimize. Yönetimi kurtarma anlamında iyi transferler yapıldı. Çünkü sezon başında yaşanan süreç devam etmiş olsaydı ne hoca kalırdı ne de yönetim kalırdı. Toplumun gazını alacak ve gidişatı olumluya getirecek transferlerdi. Bunun asla gelecekle ilgili transferler olduğunu düşünmüyorum. Ligin ilk yarısında neler olabileceğini söyledim ama keşke ben yanılsaydım. Bu yapı, bu anlayış devam ederse gelecekte yine hüsran. Bu kadro ile 5 tane maç alıp aldanmamamız lazım. Bu takımın en 4-5 tane dinamik katabilecek oyuncuya ihtiyacı var. Bunları katabilirsek şampiyonluğa oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.



"Yusuf Yazıcı'nın gönderilmesine bizzat ben mani oldum"

Tekelioğlu, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Ekici olayının yan yana getirilmesinin doğru olmadığını belirterek, "Tam aksini iddia ediyorum. Okay, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Ekici Trabzonspor'a görsel manada seyir zevki verirdi. Benim bağdaştıramadığım olay şudur; Yusuf Yazıcı, sezon başında bu takımla kampa gitti. Onla beraber Ramazan gitti. Muhammet Beşir gitti. Takım o kadar kötü gittiği süreçte Yusuf'a hiç şans verilmedi. Devre arasında Yusuf'u Samsunspor'a gönderiyorlardı. Gitmesine bizzat ben mani oldum. Ailesiyle görüştüm gönderilmemesi için. Kabul edip gitselerdi bugün Yusuf diye bir oyuncu yoktu. Abdulkadir, Yusuf'tan aşağı bir oyuncu değil ama daha göremedik. Trabzonspor, şampiyonluğa mı oynuyor veya küme hattına mı oynuyor da Abdulkadir'e o şansı vermekten imtina ediyorlar? Şans verilsin ve ondan sonra haklı olup-olmadığımız tartışılsın. Hep sıkıntılı olduğumuz zamanlarda mı bu genç oyuncular ortaya çıkacak" sözlerini sarf etti.



"Trabzonspor gençlere değil, yaşlı oyunculara çok tahammül etti"

Trabzonspor'un gençlere değil, yaşlı oyunculara çok tahammül ettiğini belirten Tekelioğlu, "N'Doye'yi iki sezon sonunda gollere ulaştırdık. Trabzonspor gençlere değil yaşlılara sabır gösterme konumuna geldi. Bazı ulemalar var. Hayatında topa vurmamış, altyapıda çalışmamış. Bana diyorlar ki Muhammet Beşir Urfa'da oynayamadı geri geldi. N'Doye bu sezon kadar daha gol atmamıştı. Suk, gol atmadan buradan gitti. Azeri oyuncu geldi, o da gitti. Halen paralarını ödüyoruz. Rodallega daha ikinci golünü attı. Bunlara bu kadar tahammül ettik. Şimdi N'Doye düzeldi deniyor. Bırakın iki senedir müsaade edin de düzelsin. Genç oyuncuları kurtarıcı olarak görürseniz sıkıntı yaşarsınız. Bu oyuncular iyi takımın içresinde tamamlayıcı oyunculardır" şeklinde konuştu.