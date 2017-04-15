Son 6 sezonun en iyi deplasman serisi

Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Trabzonspor, son 6 sezonun en iyi deplasman performansını sergiliyor. Deplasmanda 6 maçlık puan serisi yakalayan bordo mavililer, 2010-11 sezonundan sonra deplasmanda en çok puan topladığı döneme ulaştı. 2010-11 sezonunda üst üste 8 deplasman maçında kaybetmeyen ve 20 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon ise deplasmanda 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı, 16 puan elde etti.



Bordo mavililer 2015-16 sezonunda deplasmanda üst üste en fazla 2 maçlık puan serisi yakalarken 6 puana ulaşmıştı. Trabzonspor, 2014-15 sezonunda deplasmanda 5 maçlık seride 7 puan, 2013-14 sezonunda 9 maçlık seride 15 puan, 2012-13 sezonunda 2 maçlık seride 6 puan ve 2011-12 sezonunda 7 maçlık seride 11 puan elde etmişti.



DEPLASMANDA DAHA İYİ

Bordo mavili takım bu sezon deplasmanda iç sahaya göre daha iyi performans sergiledi. Evinde oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile 21 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile 23 puan elde etti ve iç sahadan daha iyi performans sergiledi.



GİDECEK VE KALACAKLAR İÇİN KADER HAFTALARI

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Avrupa Kupaları'na katılma mücadelesi veren ve gelecek sezon zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen Trabzonspor, sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda yeni bir yapılanmaya gidecek. Gelecek sezon için en az 4 transfer yapmayı hedefleyen ve bununla da mevcut kadrodan bazı oyuncularla da yolları ayırmayı planlayan bordo mavililerde, kalan haftalar gidecek ve kalacak isimler için belirleyici olacak. Teknik heyetin kalan son 7 haftada oyuncuların performanslarını analiz ederek yollarını ayıracakları ve kadroda tutacakları isimler için son değerlendirmeyi yapacağı belirtildi.