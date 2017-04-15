 Şampiyonluk kadrosu – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Şampiyonluk kadrosu

    Şampiyonluk kadrosu

    Başkan Muharrem Usta: Her kesimden eleştiriler alırken biz hocamıza ve takımımıza inandık. 50. yılda şampiyonluğa oynayacak bir kadro için çalışıyoruz. Üst üste şampiyonluklar gelecek

    Başkan Muharrem Usta, Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyete rağmen takımın sergilediği futbolun umut verici olduğunu belirtti. Usta, "Bu yükseliş bir tesadüf değil tam aksine sabır meselesiydi. Her kesimden eleştiriler alırken biz hocamıza ve takımımıza inandık bu sonuç ortaya çıktı. Hiçbir zaman paniklemedik" dedi.

    50. yılda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurma hedeflerinin iddialı bir şekilde devam ettiğini de dile getiren başkan, "Yeni ve önemli başarılara imza atacağız. İnşallah 50. yılda bunu başaracağız. Trabzonspor iyi futbol oynayacak. Bunun yanında da başarı gelecektir. Gözümüze hoş gelen bir futbol oynayan Trabzonspor'u inşa ettiğimizde 50'de de 51'de de şampiyon oluruz" diye konuştu.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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