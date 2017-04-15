Şampiyonluk kadrosu
Başkan Muharrem Usta: Her kesimden eleştiriler alırken biz hocamıza ve takımımıza inandık. 50. yılda şampiyonluğa oynayacak bir kadro için çalışıyoruz. Üst üste şampiyonluklar gelecek
Başkan Muharrem Usta, Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyete rağmen takımın sergilediği futbolun umut verici olduğunu belirtti. Usta, "Bu yükseliş bir tesadüf değil tam aksine sabır meselesiydi. Her kesimden eleştiriler alırken biz hocamıza ve takımımıza inandık bu sonuç ortaya çıktı. Hiçbir zaman paniklemedik" dedi.
50. yılda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurma hedeflerinin iddialı bir şekilde devam ettiğini de dile getiren başkan, "Yeni ve önemli başarılara imza atacağız. İnşallah 50. yılda bunu başaracağız. Trabzonspor iyi futbol oynayacak. Bunun yanında da başarı gelecektir. Gözümüze hoş gelen bir futbol oynayan Trabzonspor'u inşa ettiğimizde 50'de de 51'de de şampiyon oluruz" diye konuştu.
50. yılda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurma hedeflerinin iddialı bir şekilde devam ettiğini de dile getiren başkan, "Yeni ve önemli başarılara imza atacağız. İnşallah 50. yılda bunu başaracağız. Trabzonspor iyi futbol oynayacak. Bunun yanında da başarı gelecektir. Gözümüze hoş gelen bir futbol oynayan Trabzonspor'u inşa ettiğimizde 50'de de 51'de de şampiyon oluruz" diye konuştu.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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