Rodallega mı N’Doye mu?

Fırtına 'nın iki forveti Rodallega ile N'Doye arasındaki rekabet kızıştı.

Beşiktaş derbisinde cezası nedeniyle görev yapamayan 31 yaşındaki Senegalli'nin yokluğunda Rodallega 1 gol attı. N'Doye, bu sezon ligde 20 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Rodallega ise 8 maçta 2 gol kaydetti. Ersun Yanal, Antalya maçında kimi oynatacağına idmanlarda karar verecek.