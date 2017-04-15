Rodallega mı N’Doye mu?
Fırtına 'nın iki forveti Rodallega ile N'Doye arasındaki rekabet kızıştı.
Beşiktaş derbisinde cezası nedeniyle görev yapamayan 31 yaşındaki Senegalli'nin yokluğunda Rodallega 1 gol attı. N'Doye, bu sezon ligde 20 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Rodallega ise 8 maçta 2 gol kaydetti. Ersun Yanal, Antalya maçında kimi oynatacağına idmanlarda karar verecek.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Rodallega mı N’Doye mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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