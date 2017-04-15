 Rodallega mı N’Doye mu? – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Rodallega mı N’Doye mu?

    Rodallega mı N’Doye mu?

    Fırtına 'nın iki forveti Rodallega ile N'Doye arasındaki rekabet kızıştı.

    Beşiktaş derbisinde cezası nedeniyle görev yapamayan 31 yaşındaki Senegalli'nin yokluğunda Rodallega 1 gol attı. N'Doye, bu sezon ligde 20 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Rodallega ise 8 maçta 2 gol kaydetti. Ersun Yanal, Antalya maçında kimi oynatacağına idmanlarda karar verecek.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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