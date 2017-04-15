İbanez kayboldu!

Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği sol bek oyuncusu Luis İbanez, bordo-mavili takımda formayı unuttu. Vatandaşı Mas'ın gelmesinin ardından iyice gözden düşen Arjantinli oyuncu, Şenol Güneş Stadı'nda yedek kulübesinde dahi sahaya çıkamayan tek yabancı oyuncu oldu. İbanez ligde 5 maçta forma giyebildi.