 İbanez kayboldu! – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    İbanez kayboldu!

    İbanez kayboldu!
    Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği sol bek oyuncusu Luis İbanez, bordo-mavili takımda formayı unuttu. Vatandaşı Mas'ın gelmesinin ardından iyice gözden düşen Arjantinli oyuncu, Şenol Güneş Stadı'nda yedek kulübesinde dahi sahaya çıkamayan tek yabancı oyuncu oldu. İbanez ligde 5 maçta forma giyebildi.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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