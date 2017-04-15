CAS’tan Fener’e ret

Sarı-lacivertlilerin ‘Trabzonspor şike faaliyetlerine bulaştı’ başvurusunu karara bağlayan Cas, “Böyle bir şey söz konusu değil” dedi. Fırtına yedinci kez aklandı

CAS, 2010-11 şike süreciyle ilgili Trabzonspor'un gereken cezaların verilmediği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetmişti. CAS dün bir karar daha alarak F.Bahçe'nin, "Trabzonspor da şike sürecine dahil olmalıdır" şeklinde yaptığı başvuruyu da reddetti. Bordo-mavili kulüp konu ile ilgili "F.Bahçe temsilcileri, kulübümüzün şike faaliyetlerine karıştığını iddia etmişlerdir" açıklamasını yaptı ve şu detayları paylaştı:



YEDİ OTORİTE AKLADI

"Bu iddialar önce UEFA Disiplin ve Temyiz Kurulu tarafından reddedilmiştir. F.Bahçe de CAS'a başvurmuştur. CAS kararına göre, F.Bahçe'nin tüm iddiaları reddedilmiştir. Böylece kulübümüz; Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay, Etik Kurul, PFDK, Tahkim ve UEFA'nın ardından; CAS tarafından da aklanmıştır. Mücadelemiz sürecek."



CiVADAN BAŞARI ELDE DURMAZ

Yönetici Gökhan Saral, CAS'ın kararını değerlendirdi. Saral, Twitter'dan "Fenerbahçe'nin Trabzonspor hakkında yaptığı şikayet, CAS tarafından da reddedilmiştir. Trabzonspor'un emeğinin alın terinin üstüne oturmaya çalışanlar, başlarına gelenlerden ibret, ders almayanlar, civadan başarıyı ellerinde tutamazlar" paylaşımında bulundu.



3 MAÇ iÇiN ŞiKAYET ETMiŞTi

Trabzonspor Hukuk Kurulu üyesi Avukat Hakan Orhan, bordo-mavililerin 2010-11'de herhangi bir şike ve teşvik eylemine bulaşmadığının TFF, mahkemeler, UEFA ve CAS tarafından bir kez daha tescil edildiğini ifade etti. F.Bahçe, Trabzonspor'u; A.Gücü-F.Bahçe, Sivasspor-F.Bahçe ve Karabükspor-F.Bahçe maçlarında teşvik verdiği iddiasıyla UEFA'ya şikayet etmişti.