Bony kiralanacak

Bordo-mavili yönetim, sezon başında Stoke City’ye kiralanan 28 yaşındaki golcüyü aynı yöntemle renklerine katmak için harekete geçecek. Teknik direktör Ersun Yanal da bu transfere onay verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelen tecrübeli forvet oyuncusu Wilfried Bony'yi gündemine aldı. Sezon başında Manchester City'nin Stoke City'ye kiralık olarak gönderdiği Fildişi Sahilli oyuncu burada yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Bu nedenle Bony'nin sezon sonunda City'ye geri dönmesi halinde da aynı durumla karşılaşmamak için oynayacağı bir takıma gitmek istediği öğrenildi. 2019'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu satmayı düşünmeyen İngiliz kulübünün ise gelecek kiralık tekliflerini değerlendirmeye alacağı belirtildi.



OLDUKÇA İSTEKLİ

Yönetimin, teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay vermesiyle resmi girişimlerde bulunacağı ve 28 yaşındaki oyuncuyu kiralama noktasında oldukça istekli olduğu vurgulandı. Bony bu sezon Stoke City forması ile çıktığı 11 maçta sadece 2 gol atabildi. 1.81 boyundaki Bony, 2010'dan bu yana giydiği Fildişi Milli Takımı ile 52 maça çıktı ve rakip fileleri 18 kez sarstı.



Yunus Emre SEL