Badou Ndiaye formülü
Trabzonspor, devre arasında çok istemesine rağmen alamadığı Osmanlıspor'un 10 numarası Badou Ndiaye için bir kez daha harekete geçme kararı aldı.
Yönetim, ilk etapta Osmanlıspor'a halen bu takımda kiralık oynayan Aykut Demir ile birlikte Aytaç Kara ve bir miktar para önerecek. Başkent ekibi kabul ettiği taktirde Ndiaye transferi gerçekleşecek. Aksi taktirde pazarlıklar devam edecek. Karadeniz ekibi, orta sahanın merkezinde hücuma dönük görev yapan Senegalli futbolcuyla ise prensipte anlaştı. Ndiaye, bordo-mavili formayı giymeyi kabul etti. 2 sezondur Osmanlı'da müthiş bir performans sergileyen ve oyun tarzıyla klasik bir 10 numaranın dışına çıkan Ndiaye, hem forvet arkasında hem de merkezde görev yapabiliyor.
2015-16 sezonu başında Norveç'in Bodo-Glimt takımından Osmanlıspor'a transfer olan Ndiaye için başkent ekibi 300 bin euro ödemişti. Kulübü ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Ndiaye, şu ana kadar 69 maça çıktı. Bu periyotta 18 gol atıp 7 de asist yapan 1.80 boyundaki yıldız, bu sezon ise 20 karşılaşmada 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
2015-16 sezonu başında Norveç'in Bodo-Glimt takımından Osmanlıspor'a transfer olan Ndiaye için başkent ekibi 300 bin euro ödemişti. Kulübü ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Ndiaye, şu ana kadar 69 maça çıktı. Bu periyotta 18 gol atıp 7 de asist yapan 1.80 boyundaki yıldız, bu sezon ise 20 karşılaşmada 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Badou Ndiaye formülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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