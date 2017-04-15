Antalya’ya teşekkür

Yönetim, deplasman tribünü bilet fiyatlarını 5 TL olarak belirleyen Antalyaspor'a teşekkür etti. Trabzonsporlu taraftarlar da sosyal medya üzerinden teşekkür mesajları yayınlarken, bu davranışın unutulmayacağına vurgu yaptı. Bu arada bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrılan misafir takım tribünü biletlerinin çok büyük bir bölümünü tüketti.