 Antalya’ya teşekkür – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Antalya’ya teşekkür

    Antalya’ya teşekkür
    Yönetim, deplasman tribünü bilet fiyatlarını 5 TL olarak belirleyen Antalyaspor'a teşekkür etti. Trabzonsporlu taraftarlar da sosyal medya üzerinden teşekkür mesajları yayınlarken, bu davranışın unutulmayacağına vurgu yaptı. Bu arada bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrılan misafir takım tribünü biletlerinin çok büyük bir bölümünü tüketti.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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