 Anlamlı ziyaret – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Anlamlı ziyaret

    Anlamlı ziyaret
    Trabzons por 'un önde gelen taraftar grubu Trabzonlu Gençler Tribün lideri Mehmet Fındıkçı ve arkadaşları, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Genç Fenerbahçeliler Grubu lideri 'nın kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Fındıkçı, "Biz İstanbul'a geldiğimizde bizi en iyi şekilde ağırlardı" dedi.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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