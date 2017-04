50'nci yıl transferleri Yanal'dan

Gelecek sezonla ilgili transfer çalışmalarını sessiz ve derinden sürdüren Trabzonspor, 50'nci yıl transferlerini Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sürdürüyor.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atan Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sessiz ve derinden yürütüyor. Belirlenen isimlerle ilgili olarak ilk planda yardımcılarını oyuncu izlemek için görevlendiren Yanal, olumlu raporlar gelmesi halinde takımın izinli olduğu günlerde veya maçlardan fırsat bulduğu zamanlarda belirlenen isimleri kendi gözüyle izleyerek notlar alıyor. Yurt içi ve yurt dışında belirlenen oyuncularla ilgili olarak yakın takibini sürdüren Karadeniz ekibi ligin sonlarına doğru resmi girişimlerine hız vermeye başlayacak.



Sağlam iskelet kurulacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gelecek sezon en büyük hedeflerinden biri bu sezondan itibaren oluşturmak için çalışmalarının titiz bir şekilde sürdürdüğü iskelet kadroyu kurmak. Ligin ilk yarısının aksine ikinci yarıda yapılan nokta transferlerle birlikte bu konuda önemli bir mesafe alan deneyimli çalıştırıcı, son 6 sezondur kemik kadro oluşturmakta zorluk yaşayan Karadeniz ekibinde sağlam bir yapı kurarak şampiyonluk yarışını son ana kadar sürdürecek kadroyu oluşturmayı planlıyor.



Her mevkide alternatifli kadro

Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, 50'nci yılında bu hedefine ulaşma adına her mevkide güçlü bir kadro oluşturmakta kararlı. Bu sezonun ikinci yarısında yakaladığı havayı sezon sonunda gerçekleştirmeyi planladığı transferlerle devam ettirmek isteyen bordo-mavililer şampiyonluk yolunda sıkıntı yaşamamak için her bölgede alternatif olan güçlü bir yapıyla yeni sezon başlamayı planlıyor.



Yedek kulübesi güçlenecek

Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, gelecek sezon her yönüyle güçlü bir kadro kurmak için yedek kulübesini oyuna hamle yapabileceği oyunculardan oluşturmayı planlıyor. Rekabet ortamını üst seviyede tutup başarıyı yakalamayı hedefleyen deneyimli teknik adam diğer oyuncularda da düşüş yaşanmaması için yedek kulübesini güçlendirmeye büyük bir önem veriyor.