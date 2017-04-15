3 deplasman kaldı

Son 7 Spor Toto Süper Lig maçında Antalyaspor (D), Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor (D), Medipol Başakşehir, F.Bahçe (D) ve Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçların 3'ünü deplasman, 4'ünü ise sahasında oynayacak. Bordo-mavili takımın bu sezonki hedefi Avrupa kupalarına katılmak.