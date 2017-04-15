3 deplasman kaldı
Son 7 Spor Toto Süper Lig maçında Antalyaspor (D), Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor (D), Medipol Başakşehir, F.Bahçe (D) ve Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçların 3'ünü deplasman, 4'ünü ise sahasında oynayacak. Bordo-mavili takımın bu sezonki hedefi Avrupa kupalarına katılmak.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş, deja vu yaşadı
Toplam 9
Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
Toplam 4
Yorum
FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
3 deplasman kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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