Zirve Castillo’nun

Trabzonspor formasını en çok giyen (1841 dakika) Kolombiyalı oyuncu olan 24 yaşındaki orta saha, yeni statta da en storer isim konumunda.

Karadeniz ekibinin sezon başında Dallas takımından kadrosuna kattığı Fabian Castillo, bordomavili takımda en çok forma şansı bulan Kolombiyalı oyuncu oldu. Trabzonspor'da 2009-10 sezonunda transfer edilen forvet oyuncusu Teofilo Gutierrez lig, kupa ve Avrupa olmak üzere toplam 24 maçta 1322 dakika forma giyerken, 21 lig ve 6 kupa karşılaşmasında 1841 dakika görev alan Castillo bu oyuncuyu geride bıraktı ve bordo-mavili takımda oynayan Kolombiyalı futbolcular arasında en çok süre alan isim olmayı başardı. Trabzonspor'da devre arasında takıma katılan bir diğer Kolombiyalı Hugo Rodallega ise 8 maçta 488 dakika sahada kaldı.



YENİ STATLA ŞAHLANDI

Bu arada Castillo'ya yeni stat yaradı. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarıda hiç gol atma başarısı gösteremeyen ve eleştirilerin odağında yer alan Castillo, Şenol Güneş Stadı'nda ise 3 gol kaydederek en skorer isim olmayı başardı.