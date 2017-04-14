 Yanal tek tek uyardı – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Yanal tek tek uyardı

    Yanal tek tek uyardı

    'un Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetin yankıları devam ediyor.

    Bu karşılaşma sonrası oyuncularına 3 gün izin veren teknik direktör Ersun Yanal, tatil dönüşü sert çıktı. Ligin ikinci yarısında oynanan 10 maçta kalesinde sadece 3 gol gören ancak Beşiktaş derbisinde 4 gol yiyen bordo-mavili oyuncular, Yanal'ın uyarılarından nasiplerini aldı. Tecrübeli teknik adam, derbide oyuncular hakkında tuttuğu notları tek tek uygulamaları olarak aktardı. Yenilen ilk goldeki hataları nedeniyle Pereira ve Uğur'u uyaran bordo-mavili hoca, ikinci ve son gol için de Durica'nın dikkatini çekti. Frikikteki hatası nedeniyle Onur'a da ikaz yapan Yanal, "Bunları daha iyi olmamız için söylüyorum. Biz bir takımız. Hata goller yedik ama yine de mağlup olmayı hak etmedik. Buna takılıp kalmayacağız ve ilk maçta daha iyi olacağız" dedi.


    Yunus Emre SEL
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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