Soyunma odasında şov!

Trabzonsporlu futbolcular Okay, Yusuf Erdoğan ve Aytaç'ın idman sonrası soyunma odasında topu yere düşürmeden oynadıkları oyun sosyal medyada büyük ilgi gördü. Topu soyunma odasında bulunan duvar direğine değdirmeden ve yere düşürmeden oynadıkları oyunu Okay kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı ve "Antrenman bitti soyunma odasında devam ediyoruz" mesajına yer verdi. Bu video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.