Şenol Güneş Stadı’nda coştu

Fırtına, yeni stadında golcü bir kimlik ortaya koydu.

Bordo-mavililer, ligde 27 hafta sonunda 31 gol atarken, maç başına 1.15 gibi düşük bir ortalamada kaldı. Karadeniz ekibi, Şenol Güneş Stadı'nda ise 5 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 gol ortalaması yakaladı. En farklı galibiyeti ise 4-0'lık G.Antepspor maçı oldu.



YABANCILAR AYAK UYDURDU

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları çok mutlu. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar bunun işareti olurken, önceki yılların aksine bu kez futbolcular, izin günlerini şehir dışında değil, Trabzon'da geçirerek kenti ve yaşam tarzını yakından tanıma fırsatı buluyor.