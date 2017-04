Rakip fark etmez

Çubukçu: Kalan 7 maçı da kazanarak Avrupa kupalarına katılacağız. Taraftarımızla bütün hedeflere varacağız.

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor'un Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, ligde kalan 7 haftaya odaklandıklarını dile getirdi. Şu an için en önemli maçlarının Antalyaspor karşılaşması olduğunu ifade eden Çubukçu şunları söyledi: Bizim için rakip fark etmiyor. Antalyaspor maçı çok önemli. Kalan maçlarımızdan en iyi sonuçları alarak ligi arzu edilen bir konumda tamamlamak istiyoruz. Taraftar, takımı bırakmadığı zaman, birlik ve beraberlik devam ettiği sürece Trabzonspor'un aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Yeter ki camiamız birlikte olsun, birlikte yürüsün. Takımın bir akordu var.



HER TAKIM ONUR'U İSTER

Kaptan Onur ile ilgili de konuşan Asbaşkan Çubukçu, eleştirilen kaleciye sahip çıktı. Çubukçu, "Dönem dönem takımımızın iyi oynayıp kaybettiği, kötü oynayıp kazandığı maçlar olacaktır. Bu, zaman zaman futbolcular için de geçerli olabilir. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Her takım Onur gibi bir kaleciye sahip olmak ister. Onur, takıma katkıya devam edecek" dedi.