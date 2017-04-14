 Keserü ve Bozhidar iddiası – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Keserü ve Bozhidar iddiası

    Keserü ve Bozhidar iddiası

    Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen 'da çalışmalar devam ederken, Bulgaristan'dan flaş bir iddia geldi.

    Focus'ta yer alan habere göre bordo-mavililer, Ludogorets'in 30 yaşındaki Rumen golcüsü ve CSKA Sofya'nın 21'lik Bulgar stoperi Bozhidar Chorbadzhiyski'yi takip ediyor. Keserü'nin sözleşmesi 2018'de, Chorbadzhiyski'nin ise 2022'de bitiyor. Keserü bu sezon Parva Liga'da 23 maçta 19 gol attı, 4 de asist yaparak inanılmaz bir istatistiğe ulaştı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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