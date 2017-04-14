Keserü ve Bozhidar iddiası
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da çalışmalar devam ederken, Bulgaristan'dan flaş bir iddia geldi.
Focus'ta yer alan habere göre bordo-mavililer, Ludogorets'in 30 yaşındaki Rumen golcüsü Claudiu Keserü ve CSKA Sofya'nın 21'lik Bulgar stoperi Bozhidar Chorbadzhiyski'yi takip ediyor. Keserü'nin sözleşmesi 2018'de, Chorbadzhiyski'nin ise 2022'de bitiyor. Keserü bu sezon Parva Liga'da 23 maçta 19 gol attı, 4 de asist yaparak inanılmaz bir istatistiğe ulaştı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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