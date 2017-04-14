Gökhan Saral'dan F.Bahçe açıklaması
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Fenerbahçe'nin Trabzonspor hakkında yaptığı şikayetin UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu ile UEFA Temyiz Kurulu'ndan sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından da reddedildiğini açıkladı.
Saral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin 'kumpas' dediği dosyayı esas olarak Trabzonspor hakkında yaptığı şikayet, UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu ile UEFA Temyiz Kurulu'ndan sonra CAS tarafından da reddedilmiştir. Trabzonspor'un emeğinin alın terinin üstüne oturmaya çalışanlar başlarına gelenlerden ibret ders almayanlar, civadan başarıyı ellerinde tutamazlar" ifadelerini kullandı.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Atiba: Golde hata benim
Toplam 7
Yorum
objektif Yenilen golde kaleci kadar atiba'nın da hatası var, geri pas verip rakipler dibinizdeyken kalecini zora sokmaktansa vur gitsin taca..
- ''90 dakika daha var''
Toplam 7
Yorum
Siyah GÖKHAN INLER ALOOOO!!!!
- Arena'da turlarız
Toplam 29
Yorum
SenoL34 Ben BJK de okadar tecrübeli futbolcular varken Oğuzhanın kaptan olarak çıkmasını anlaşılır bulmuyorum Hatta komik Siz ne düşünüyorsunuz....?
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