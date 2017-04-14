 Gökhan Saral'dan F.Bahçe açıklaması – Fotomaç – 14 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Gökhan Saral'dan F.Bahçe açıklaması

    Gökhan Saral'dan F.Bahçe açıklaması

    Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Fenerbahçe'nin Trabzonspor hakkında yaptığı şikayetin UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu ile UEFA Temyiz Kurulu'ndan sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından da reddedildiğini açıkladı.

    Saral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin 'kumpas' dediği dosyayı esas olarak Trabzonspor hakkında yaptığı şikayet, UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu ile UEFA Temyiz Kurulu'ndan sonra CAS tarafından da reddedilmiştir. Trabzonspor'un emeğinin alın terinin üstüne oturmaya çalışanlar başlarına gelenlerden ibret ders almayanlar, civadan başarıyı ellerinde tutamazlar" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan Saral'dan F.Bahçe açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.