 Futbol bazen adil değil – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Futbol bazen adil değil

    Futbol bazen adil değil
    Bordo-mavili takımın Portekizli sağ beki Joao Pereira, sosyal medya hesabından, "Futbol bazen adil değil. Kaybettik ama zafere ulaşmak için her şeyi denedik. Çalışmaya devam etmeliyiz. Daha iyi olmalıyız" mesajı paylaştı. Tecrübeli oyuncu mesajına ek olarak ise Beşiktaş derbisinin seromoni fotoğrafını kullandı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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