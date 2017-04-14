Bordo-mavili takımın Portekizli sağ beki Joao Pereira, sosyal medya hesabından, "Futbol bazen adil değil. Kaybettik ama zafere ulaşmak için her şeyi denedik. Çalışmaya devam etmeliyiz. Daha iyi olmalıyız" mesajı paylaştı. Tecrübeli oyuncu mesajına ek olarak ise Beşiktaş derbisinin seromoni fotoğrafını kullandı.