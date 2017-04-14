FIFA dosyası artık hazır

CAS'ın 2010-11 şike süreciyle ilgili rewararı vermesinin ardından Trabzonspor, FIFA'ya yapacağı başvuruda son aşamaya geldi. Başvurunun CAS'ın, "TFF, Disiplin ve Tahkim Kurulları taraflı davranmıştır" ifadesinin özellikle vurgulandığı ve bu yönde dosya hazırlandığı belirtildi.