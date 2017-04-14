 FIFA dosyası artık hazır – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    dosyası artık hazır

    FIFA dosyası artık hazır
    CAS'ın 2010-11 şike süreciyle ilgili rewararı vermesinin ardından Trabzonspor, FIFA'ya yapacağı başvuruda son aşamaya geldi. Başvurunun CAS'ın, "TFF, Disiplin ve Tahkim Kurulları taraflı davranmıştır" ifadesinin özellikle vurgulandığı ve bu yönde dosya hazırlandığı belirtildi.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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