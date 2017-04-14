Doria sesleri

Yeni sezon öncesi birçok mevkiye futbolcu arayan bordo-mavililerin, Fransa’nın Marsilya takımının formasını giyen Matheus Doria Macedo’yı transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Ara transfer döneminde savunma bölgesine transfer yapamayan ve son haftalarda bu mevkide sürekli rotasyona gitmek zorunda kalan Trabzonspor, yeni sezon öncesi işini sağlama almak istiyor. 50. yıl hedefi doğrultusunda hareket eden Karadeniz ekibinin stoper mevkii için listesine Brezilyalı genç yetenek Matheus Doria Macedo'yu aldığı öne sürüldü. Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya forması giyen 22 yaşındaki Doria'yı teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği kaydedildi.



BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO

Avrupa'nın gelecek vadeden stoperleri arasında gösterilen 1.89 boyundaki futbolcunun birkaç kez izlendiği seslendirildi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu öğrenilen Brezilyalı genç stoper için Fransız ekibiyle temasa geçildiği belirlendi. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Doria için Marsilya'nın 2.5 milyon euro bonservis bedeli koyduğu öğrenildi. Bu sezon 25 maçta forma giyip 2 gol atan yetenekli futbolcu, 2013'te Brezilya Milli Takımı'yla Bolivya'ya karşı forma giymişti. Güçlü, uzun boylu, kesici ve ayağı iyi bir stoper olan Doria için yönetim ısrarcı davranacak.