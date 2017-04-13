Trabzonspor, MP Arena'da daha golcü

Bordo-mavililer, ligde 27 hafta sonunda 31 gol kaydederek, maç başına 1,15 gibi düşük bir ortalamada kaldı. Karadeniz ekibi, Medical Park Arena'da ise 5 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 gol ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, yeni stadında en farklı skorlu galibiyeti, oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 yenerek elde etti.

Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Trabzonspor'un, yeni stadında tek gol atamadığı karşılaşma 0-0'lık Aytemiz Alanyaspor maçı oldu.

- Castillo'ya yaradı

Ligin ilk yarısında performansıyla eleştirilen Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'ya yeni stat yaradı.

İlk yarıda hiç gol atma başarısı gösteremeyen ve eleştirilerin odağında bulunan Castillo, Gaziantepspor ile oynanılan açılış maçında 2 kez fileleri havalandırdı. Son oynanan Beşiktaş maçında da bir gol atan Kolombiyalı oyuncu, 3 kezle, takımı adına Medical Park Arena'da en fazla skor üreten isim unvanını aldı.

Gaziantepspor maçında takımının Medical Park Arena'da tarihe geçen ilk golünü atan Castillo'nun forması Trabzonspor Müzesi'ne konuldu.

- 6 oyuncunun golü var

Medical Park Arena'da Trabzonspor formasıyla 6 oyuncu gol attı.

Üç gol atan Castillo'nun yanı sıra, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu ikişer, Uğur Demirok, Dame N'Doye ve Hugo Rodallega da birer kez rakip fileleri havalandırdı.