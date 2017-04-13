Trabzonspor, MP Arena'da daha golcü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de maçlarını oynadığı yeni stadı Medical Park Arena'da golcü bir kimlik ortaya koydu.
Trabzonspor, yeni stadında en farklı skorlu galibiyeti, oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 yenerek elde etti.
Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Trabzonspor'un, yeni stadında tek gol atamadığı karşılaşma 0-0'lık Aytemiz Alanyaspor maçı oldu.
- Castillo'ya yaradı
Ligin ilk yarısında performansıyla eleştirilen Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'ya yeni stat yaradı.
İlk yarıda hiç gol atma başarısı gösteremeyen ve eleştirilerin odağında bulunan Castillo, Gaziantepspor ile oynanılan açılış maçında 2 kez fileleri havalandırdı. Son oynanan Beşiktaş maçında da bir gol atan Kolombiyalı oyuncu, 3 kezle, takımı adına Medical Park Arena'da en fazla skor üreten isim unvanını aldı.
Gaziantepspor maçında takımının Medical Park Arena'da tarihe geçen ilk golünü atan Castillo'nun forması Trabzonspor Müzesi'ne konuldu.
- 6 oyuncunun golü var
Medical Park Arena'da Trabzonspor formasıyla 6 oyuncu gol attı.
Üç gol atan Castillo'nun yanı sıra, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu ikişer, Uğur Demirok, Dame N'Doye ve Hugo Rodallega da birer kez rakip fileleri havalandırdı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:51
- Haydi Kartalım ParçaLyon
Toplam 13
Yorum
bjk 2 cenk 1 babel 1 marcello atacak mac 4,1 alıcazzzzzz.
- Lyon’da Arena coşkusu
Toplam 1
Yorum
bjkli umarım bu yaptığımız yoğun pres sahayada yansır Allah yardımcımız olsun
- Blind’i ister misiniz?
Toplam 14
Yorum
Fenerist Bu takımın hocaya değil ruhunu ortaya koyup başarıya aç futbolculara ihtiyacı var.
Trabzonspor, MP Arena'da daha golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.