 Trabzon Emre’yi istedi – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Trabzon Emre’yi istedi

    Trabzon Emre’yi istedi

    Başkanı , son günlerde çıkan transfer haberleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

    Devre arasında ile ilgili ve Osmanlıspor'dan başkanlar nezdinde teklifler aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Emre Akbaba ile ilgili kendilerine bu sezon ihtiyacımız olduğunu söyledik. Sezon sonunda duruma göre hareket edeceğiz. Bakalım neler olacak" dedi. Kulübüyle sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Emre Akbaba, bu sezon 26 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Orta sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki futbolcunun transferinin takasla gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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