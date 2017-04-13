Trabzon Emre’yi istedi
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son günlerde çıkan transfer haberleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Devre arasında Emre Akbaba ile ilgili Trabzonspor ve Osmanlıspor'dan başkanlar nezdinde teklifler aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Emre Akbaba ile ilgili kendilerine bu sezon ihtiyacımız olduğunu söyledik. Sezon sonunda duruma göre hareket edeceğiz. Bakalım neler olacak" dedi. Kulübüyle sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Emre Akbaba, bu sezon 26 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Orta sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen 24 yaşındaki futbolcunun transferinin takasla gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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